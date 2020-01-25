Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencileri, yarıyıl tatilinde girdikleri 12 günlük kampa sinema filmi molası verdiler.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Okulumuzun göz bebeği 12. sınıflarımızı bir üst öğrenime geçişte daha iyi bölümlere yerlestirebilmek için yoğun gayret içerisindeyiz. İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek ve İlçe Miili Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile sene başından beri yapılan çalışmalar sonucunda okulumuzun net ortalaması bir hayli arttı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Öğrencilerimizi yoğun çalışma temposundan bir gün uzaklaştırıp, onları Kütahya merkeze götürüp sinema filmi ile ödüllendirmeye karar verdik. Hem Kütahya'nın tarihi yerlerini gezdik hemde vizyona giren yeni bir filmi izlettik" denildi.

Kaynak: İHA