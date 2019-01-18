Yarıyıl tatilinde test yerine tasarım

Tatile çıkacak öğrencilere ve velilere seslenen İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi Müdürü Dr. Devrim Akgündüz, öğretmenlerin öğrencilere test ağırlıklı yerine tasarım yapabilecekleri ödevler vermesini tavsiye etti.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinde sık sık gündeme gelen ödev konusunu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi Müdürü Dr. Devrim Akgündüz, öğrencilere test ağırlıklı ödevler yerine tasarım ve kodlamaya yönelik ödevler verilmesinin daha yararlı olacağını söyleyerek "Bu tip ödevlerle çocuklar saatlerce ilgilenebilir" diye konuştu.

"ADINA "ÖDEV" DEMEMİZ ŞART DEĞİL"

"Ödev öğrencinin öğrenmesine yönelik olmalı" diyen Akgündüz, "Sınav ve öğretim programının yetiştirilmesi kaygısı ile verilen test çözme ödevleri, öğrencileri ve dolayısıyla velileri de strese sokuyor. Oysa öğrencilerin daha çok kendilerini geliştireceği türden ödevlere ihtiyacı var. Aslında bunlara "ödev" diye bir isim de verilmesine gerek yok. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak da bir ödev niteliği taşıyabilir. Sonuç odaklı ödevlerin öğrencilerin gelişimine katkısı çok sınırlı olur. Öğrencilerin zaten sıkıcı olan bu tip ödevlerden ziyade, onların zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlayacak ödevlere ağırlık verilmesi gerekir. Bunlar da ailelerin de katılabileceği eğlenceli tasarımlar ve deneyler yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"AİLELER ETKİNLİKLERİN İÇERİSİNDE OLMALI"

"Tasarlamak, yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, iletişim kurma, karmaşık problemleri çözme gibi becerilerin gelişmesine imkân sağlar. Dünya Ekonomik Forumu yeni nesillerde geliştirilmesi gereken becerilerin de bunlar olduğunu ifade ediyor" diyen Akgündüz şunları söyledi:

"Basit malzemelerin kullanıldığı "Kendin Yap-Maker" türünde etkinliklerle öğrenciler birçok beceriyi elde edebilir. Bununla ilgili internet ortamında pek çok etkinliğe ulaşılabilir. Tahta çubuklar, yapıştırıcı malzemeler, pipetler, pet şişe, balon, karton, makas, silikon tabancası, oyun hamuru, mutfak malzemeleri, gıda maddeleri vb. malzemelerin kullanılabileceği bu etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de becerilerini geliştirme olanağı buluyor. Çubuk makarnadan köprüler kurmak, karton vb. kullanarak kendi bina tasarımını yapmak, pet şişeleri kullanarak kendi özgün araçlarını yapmak her çocuğun saatlerce vakit geçirebileceği türden etkinlikler olarak düşünülebilir. Ailelerin de bu etkinliklerin içerisinde olması çocuğun kaliteli bir zaman geçirmesi açısından da faydalı olur."

"Tasarım" kavramından bahsederken kodlama ile tasarım faaliyetini de kapsam içine aldığını ifade eden Akgündüz, "Öğrenciler bazı sitelerden kendi programlamalarını rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Bu da onların algoritmik düşünme becerilerini geliştirdiği gibi, karmaşık problemlerle başa çıkabilmelerini sağlar" ifadelerini kullandı.

DHA