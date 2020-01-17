Yarıyıl tatilinde uzmanından öneriler

Yarıyıl tatili ile ilgili öğrenci ve velilere önerilerde bulunan Uğur Okulları Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Öğrencilerin 15 gün boyunca tablet ve televizyon başında olmaması gerekiyor. Bu süreci en verimli, en eğlenceli ve en entelektüel şekilde geçirmelerini öneririm" dedi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen bugün yarıyıl tatiline başlıyor. Uğur Okulları Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, hem karne sonuçları hem de yarıyıl tatiline ilişkin öğrenci ve velilere önerilerde bulundu. Uğur Okulları olarak tatil sürecini öğrencilerin kaliteli vakit geçirmeleri açısından olabildiğince yapılandırdıklarını ifade eden Sezgin, "Öğrencinin 15 gün boyunca tablet başında oyun oynayıp okula geri gelmesi çocukta olumsuz gelişimlere neden olur. Çocukların sinema, tiyatro, müze gibi entelektüel faaliyetlere katılması, spor yapabilmesi onları geliştirecektir. Bir çocuğu müzeye götürdüğümüzde aynı zamanda merak duygusunu geliştirmiş ve araştırma duygularını artırmış oluruz. Bir çocuğun tiyatro izliyor olması hayata daha estetik açıdan bakmasını sağlayacaktır. 15 gün boyunca çocuğun tablet ve televizyon başında olmaması gerekiyor. Bu süreci en verimli, en eğlenceli ve en entelektüel şekilde geçirmelerini öneririm" şeklinde konuştu.

"Veliler çocuklara yapıcı bir şekilde yaklaşmalı"

Karnenin hayat demek olmadığını belirten Sezgin, "Karne tabii ki çocuklar açısından bir geri bildirim aracıdır. Çocukların bir dönemlik performansının değerlendirildiği bir gereçtir ama çocukların ilgi ve yeteneklerinin tam olarak değerlendirildiği bir gereç olarak görmemek lazım. Çocuklar farklı gelişim dönemlerinde farklı şanslar yakalayabiliyor. Çocuğun güçlü yanlarından başlayarak, gelişmesi gereken yönlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ailelerin, çocuklar üzerinde baskı ile değil, yapıcı bir şekilde yaklaşmalı. Bu dönem sonunda ne elde ettiler ve ikinci dönem ne amaçlıyorlar; ona bakmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Kısa süreli hedeflere yönlendirin"

Velilerin karne sonucunda çocukları uzun süreli değil, kısa süreli hedeflere yönlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Çocuk ve ergenleri motive eden şey, kısa süreli hedeflerdir. Matematikten 3 alan bir öğrencinin ilk hedefi 5 almak değil, 4 almak olmalıdır. Hayattaki tek duygu mutluluk değil. Öğrenciler notlarından dolayı üzülebilirler. Olumsuz duygularla başa çıkabiliyor olmak insanı geliştirir. Ailelerin, bu üzüntülerini anladıklarını göstermeleri gerekir. Bazen olumsuz duygular, insan için gelişim noktası olabilir."

Veliler ve öğrenciler planlarını yaptı

Uğur Okulları Bornova Kampüsü okul öncesi öğrencisi Osman Efe Turna'nın velisi Yeliz Turna, yarıyıl tatili ile ilgili, "Bu tatilde ailecek şehir dışına çıkacağız. Bol bol akraba ziyareti yapacağız. Çocuğumun görmek istediği filmleri sinemada izleyeceğiz. Tatil için birkaç kitap aldık. Bol bol gezeceğiz ve kuzenleriyle bir arada olacağız. Çocuğumun her dersinin başarılı olmasını beklemiyorum. Onun eksiklerini tamamlamak için birlikte çalışırız ama tatilde daha çok onu sosyal yönden geliştirecek aktivitelere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatil için liste

2. sınıf öğrencisi Zeynep Ada Mamak'ın velisi Emel Deniz Mamak da, "Verimli bir tatil geçirmek adına kızımla bir hafta önce tatilde yapmak istediği faaliyetlerle ilgili bir liste hazırladık. İstekleri içerisinden uygun olanlarını seçtik. Üretici süreçlere dahil olabilmesi adına çocuk atölyelerine katılacağız. İzlemek istediği iki sinema filmi ve bir de çocuk müzikali bulunuyor. Tatilin ikinci kısmında aile büyüklerimizi ziyarete gideceğiz. Çocuğumuza karne hediyesi olarak bir fotoğraf makinesi aldık. Keşfettiği yerleri fotoğraflaması açısından daha önce görmediği bazı yerlere gideceğiz. Onun en özlemle beklediği bölüm ise iki günlük kar tatili olacak. Dinleneceği, öğreneceği ve ikinci döneme motive olmuş bir şekilde dönebileceği bir tatil programı yapacağız. Karne sonuçlarının, çocuğun bütünsel gelişimin tam olarak yansıttığını düşünmüyorum. Bu dönem çok yoruldular ve ciddi bir emek harcadılar. Tatili verimli geçirip, eksik olduğu noktalar varsa bu eksikliği giderecek eğitsel etkinlikler planlayabiliriz" görüşüne yer verdi.

Öte yandan karne sevinci yaşayan öğrenciler de verimli ve güzel bir tatil geçirmeyi umduklarını belirtti.

Kaynak: İHA