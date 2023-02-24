Yaroslav Gelesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Gelesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Gelesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Gelesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Gelesh 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Гелеш Ярослав Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Gelesh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Gelesh'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Gelesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Gelesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Gelesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Gelesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kisvárda U17

1 Temmuz 2021 yılında Kisvárda U19

1 Ocak 2022 yılında Kisvárda II

1 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Yaroslav Gelesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Gelesh şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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