Yaroslav Kostusev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Kostusev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Kostusev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Kostusev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Kostusev 21 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Костусев Ярослав Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Kostusev Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev II futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Kostusev'nin Dnepr Mogilev II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Kostusev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/iyaroslav17?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Yaroslav Kostusev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Kostusev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yaroslav Kostusev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Kostusev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Mogilev II

Yaroslav Kostusev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Kostusev şuan Dnepr Mogilev II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.