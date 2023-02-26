Yaroslav Kotlyarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Kotlyarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Kotlyarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Kotlyarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Kotlyarov 19 Kasım 1997 tarihinde Yenakiyeve, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Котляров Ярослав Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Kotlyarov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav Kotlyarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Kotlyarov'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Kotlyarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Kotlyarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Kotlyarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Kotlyarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Donetsk

21 Temmuz 2017 yılında Gelios Kharkiv

31 Aralık 2017 yılında Olimpik Donetsk

6 Mart 2018 yılında Sudnobudivnyk

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Donetsk

20 Temmuz 2018 yılında Kremin

22 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk

19 Şubat 2020 yılında MFK Metalurg

11 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Yaroslav Kotlyarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Kotlyarov şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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