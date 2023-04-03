Yaroslav Krashevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Krashevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Krashevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaroslav Krashevskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaroslav Krashevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Krashevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Krashevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Krashevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Krashevskiy 16 Mart 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Крашевский Ярослав Станиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Krashevskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Yaroslav Krashevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Krashevskiy'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Krashevskiyboyu ve yaşı kaç

Yaroslav Krashevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Krashevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Krashevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Krashevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Yaroslav Krashevskiy kimdir

Yaroslav Krashevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Krashevskiy şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Yaroslav Krashevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yaroslav Krashevskiy nereli

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