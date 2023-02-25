Yaroslav Makushinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Makushinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Makushinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Makushinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Makushinskiy 5 Mart 1998 tarihinde Kalinkovichi şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макушинский Ярослав Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Makushinskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav Makushinskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Makushinskiy'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Makushinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yar_mak33

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Yaroslav Makushinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Makushinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Makushinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Makushinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2017 yılında Slavia Mozyr II

20 Şubat 2018 yılında Lokomotiv Gomel

16 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

16 Şubat 2021 yılında Belshina

1 Nisan 2021 yılında Vertikal

16 Temmuz 2021 yılında Energetik-BGU

Yaroslav Makushinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Makushinskiy şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Yaroslav Makushinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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