Yaroslav Oreshkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Oreshkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Oreshkevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaroslav Oreshkevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaroslav Oreshkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Oreshkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Oreshkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Oreshkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Oreshkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Oreshkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Oreshkevich 8 Eylül 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Орешкевич Ярослав Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Oreshkevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Yaroslav Oreshkevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Oreshkevich'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Oreshkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Oreshkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Oreshkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Oreshkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Rukh

21 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

28 Haziran 2022 yılında Rukh

29 Haziran 2022 yılında BATE Borisov

Yaroslav Oreshkevich kimdir

Yaroslav Oreshkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Oreshkevich şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Yaroslav Oreshkevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Yaroslav Oreshkevich nereli

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