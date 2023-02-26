Yaroslav Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Ryazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Ryazantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Ryazantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Ryazantsev 9 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рязанцев Ярослав Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Ryazantsev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav Ryazantsev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Ryazantsev'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Ryazantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Ryazantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Ryazantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Ryazantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2021 yılında Mykolaiv U17

29 Temmuz 2021 yılında MFK Mykolaiv

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2022 yılında FC Gagra

Yaroslav Ryazantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Ryazantsev şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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