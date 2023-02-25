Yaroslav Shkurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Shkurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Shkurko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaroslav Shkurko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaroslav Shkurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Shkurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Shkurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Shkurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Shkurko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Shkurko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Shkurko 8 Şubat 1991 tarihinde Kerch şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Belarus,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шкурко Ярослав Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Shkurko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Shkurko'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Shkurko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yaroslav_shkurko/

Yaroslav Shkurko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Shkurko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Shkurko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Shkurko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Zvezda-BGU

1 Temmuz 2011 yılında Smolevichi

31 Aralık 2014 yılında Slavia

27 Şubat 2017 yılında Naftan

27 Temmuz 2017 yılında Belshina

17 Nisan 2020 yılında Dnepr Rogachev

Yaroslav Shkurko kimdir

Yaroslav Shkurko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Shkurko şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Yaroslav Shkurko nereli

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