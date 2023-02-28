Yaroslav Terekhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Terekhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Terekhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Terekhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Terekhov 21 Nisan 1999 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Терехов Ярослав Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Terekhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Yaroslav Terekhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Terekhov'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Terekhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Terekhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Terekhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Terekhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro U19

1 Ağustos 2017 yılında Chornomorets II

1 Ocak 2018 yılında VPK-Agro

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2021 yılında FK Nikopol

22 Temmuz 2021 yılında Energiya NK

6 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Spartaks

2 Şubat 2023 yılında Milsami

Yaroslav Terekhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Terekhov şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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