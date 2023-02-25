Yaroslav Yarotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Yarotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Yarotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaroslav Yarotskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaroslav Yarotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Yarotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaroslav Yarotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Yarotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Yarotskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Yarotskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Yarotskiy 28 Mart 1996 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Яроцкий Ярослав Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Yarotskiy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Yaroslav Yarotskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Yarotskiy'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Yarotskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Yarotskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Yarotskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Yarotskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2016 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2017 yılında Neman Grodno

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Minsk

28 Şubat 2018 yılında Smolevichi

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk

26 Şubat 2019 yılında FK Minsk

22 Ocak 2022 yılında Vitebsk

16 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

Yaroslav Yarotskiy kimdir

Yaroslav Yarotskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Yarotskiy şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYUSH Grodno

Yaroslav Yarotskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yaroslav Yarotskiy nereli

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