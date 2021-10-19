Yarpuz ne demek, TDK'ya göre Yarpuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yarpuz ne demek? Yarpuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yarpuz kelimesi. Peki yarpuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yarpuz nedir, yarpuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YARPUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yarpuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yarpuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki (Mentha pulegium)

