Yaş Boya Ustası, Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Yaş Boya Ustası, Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmal edilmiş ürünlere veya metal, plastik, yüzeylere koruyucu kaplama uygulamak için sprey uygulamaları ile boya ve cilalama ekipmanlarını kullanarak otomatik veya manuel olarak boyama işlemlerini yapan kişidir.

Yaş Boya Ustası, Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Yaş Boya Ustası, Operatörü Maaşları

Yaş Boya Ustası, Operatörü maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 3.125 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yaş Boya Ustası, Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim durumu bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Yaş Boya Ustası, Operatörü Ne İş Yapar?

Yaş Boya Ustası/Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyada renk elde etmek,

b) Boya araç gereç ve ekipmanlarını kullanmak,

c) Yüzey hazırlama işlemleri yapmak,

d) Koruyucu uygulamak,

e) Dolgu yapmak,

f) Astarlama yapmak,

g) Ahşap yüzeyleri boyamak,

h) Metal yüzeyleri boyamak,

i) Uygulama ve boya hatalarına karşı gerekli tedbirleri almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yaş Boya Ustası, Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Yaş Boya Ustası, Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yaş Boya Ustası, Operatörü mesleğinin meslek kodu 7132.07 olarak belirlenmiştir

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