Yaş meyve sebze sektörü, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında büyümek istiyor

21. Yüzyılı "Asya Yüzyılı" olarak gören Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında konumunu güçlendirmek isteyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong'ta düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'na katılarak Türk yaş meyve sebze...

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Yaş meyve sebze sektörü, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında büyümek istiyor

21. Yüzyılı "Asya Yüzyılı" olarak gören Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında konumunu güçlendirmek isteyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong'ta düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'na katılarak Türk yaş meyve sebze ürünlerini Uzakdoğulu ithalatçıların beğenisine sundu. Sektör, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'ya ihracatta 100 milyon dolar hedef koydu.

Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin; Rusya Federasyonu-Avrupa ve Ortadoğu üçgeninde güçlü olduğunu ve yıllık 5,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihraç pazarlarını çeşitlendirmek istediklerini Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarlarını hedef pazar olarak seçtiklerini, yurtdışı tanıtım etkinliklerinde bu iki bölgedeki organizasyonlara öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Pandeminin sona ermesinin ardından Asya Yüzyılı Stratejileri kapsamında Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Uçak, "Taze Üzüm, Kiraz ve Nar URGE Projesi kapsamında 2022 yılı Mayıs ayında Hindistan'a sektörel ticaret heyeti düzenledik. 2022 yılı Kasım ayında Tayland'ta Asia Fruit Logistica Fuarı'na katıldık. 7-10 Mart 2023 tarihlerinde Japonya'da Foodex Fuarı'nda Türk tatlarını tanıttık. 10-18 Mart 2023 tarihlerinde URGE Projemizde hedef pazar olarak belirlediğimiz Singapur ve Endonezya'yı kapsayan başarılı bir ticaret heyetine imza attık. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'dan alıcıları ülkemizde ağırladık, Hong Kong Asia Fruit Logistica Fuarı'nda yerimizi alarak Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarına yönelik çalışmalarımıza bir halka daha ekledik. Standımızı yoğun olarak Çin, Hindistan ve Kore'den olmak üzere çok sayıda ülkeden ithalatçılar ziyaret etti. Ülkemizin meyve sebzelerinin tanıtımı yaptık. Ulaşan talepleri üyelerimizle paylaştık" diye konuştu.

6-8 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen Hong Kong Asia Fruit Logistica Fuarı'na 42 ülkeden 700 firmanın katıldığını aktaran Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin milli katılım organizasyonuyla 19 Türk firmamız fuarda yerini aldı ve Türk yaş meyve sebzelerini tanıttı. 24 ülke milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Hong Kong'a 2022 yılında 4,2 milyon doları incir, 2,2 milyon doları kiraz olmak üzere 7,5 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hong Kong'a yapacağımız tanıtım çalışmalarıyla Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz."

06-08 Eylül 2023 tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ni Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Demircan ve Vural Güleç temsil ederken, Hong Kong Ticaret Müşaviri Dinçer Tatlıoğlu fuarda Türkiye standında Türk firmalarını ziyaret ederek bilgi ve deneyimlerini aktardı. Ayrıca Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin'le görüşmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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