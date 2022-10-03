Yaş Pasta Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yaş Pasta Yapımcısı görev tanımı nedir, Yaş Pasta Yapımcısı ne iş yapar, Yaş Pasta Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaş Pasta Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaş Pasta Yapımcısı Tanımı;

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Yaş Pasta Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yaş Pasta Yapımcısı Maaşları

Yaş Pasta Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yaş Pasta Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaş Pasta Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.35

Meslek Adı :

Yaş Pasta Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş pasta yapımında mutfak araç,gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak kendi başına yaş pasta yapıp süsleyebilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yaş Pasta Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) İş İçin hazırlık yapmak,

c) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

d) Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek,

e) Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek,

f) Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

g) Krema sos ve şuruplar hazırlamak,

h) Jöle, şekerleme ve çikolata çeşitlerini kullanmak,

i) Yaş pastalar hazırlamak,

j) Pastalara çeşitli süslemeler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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