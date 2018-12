Yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonları ödülleri aldı

Akdeniz İhracatçıları Birlikleri (AKİB) tarafından yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonları ödül töreni düzenlendi. Törende ihracat şampiyonları ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın elinden aldı.

AKİB tarafından düzenlenen yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonları ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, il protokolü ile yaş sebze ve meyve ihracatçıları katıldı.

Bakan Varank, yaş sebze ve meyve ihracatçılarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gün boyunca Mersin'de birçok programa katıldığın vurgulayan Varank, "Şu kadarını ifade edeyim, Mersin yüksek dinamizmi ve iş yapma iştahıyla hem bölgesine hem de Anadolu'daki pek çok ilimize örnek olabilecek bir şehir. Temelleri bundan 78 sene önce atılan Akdeniz İhracatçılar Birliği, yürüttüğü faaliyetlerle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyor. Kasım ayında 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atan AKİB, bu performansıyla Türkiye genelinde ilk 5'e girdi. Üst üste iki aydır yakalanan yüzde 19'luk ihracat artışını şans ya da tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu başarı, çok çalışmanın ve yaptığı işe güvenmenin bir sonucu. Ödül törenimizin ana temasını oluşturan yaş meyve ve sebze ihracatı rakamlarını da detaylı inceledim. İlk 11 ayda ulaşılan rakam 2 milyar dolar ve geçtiğimiz seneye göre yüzde 9'luk bir artışa tekabül ediyor. AKİB üyeleri tek başına bu 2 milyar doların yüzde 47'sini gerçekleştiriyor. Gerçekten çok büyük bir başarı ve bugün aramızda bulunan 45 firma bu başarının mimarları" diye konuştu.

"Pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor"

Ödül alacaklarla ilgili özet bir araştırma yaptırdığını kaydeden Varank, "Cevabını aradığım soru şuydu, sizlerin bu performansında bizim bir katkımız olmuş mu? Bu kapsamda sizlerle bir kaç istatistik paylaşmak istiyorum. Adana'dan gelen 7 firma için bugüne kadar 76 milyon liralık, Hatay'dan gelen 7 firma için 10 milyon liralık ve Mersin'den ödül alan 12 firma için 123 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu sayede bin 728 kişiye iş ve aş imkanı sağlanmasının önünü açtık. Ödül kazanan 14 firmamız da KOSGEB desteklerinden faydalanmış. Açıkladığım rakamlar, verdiğimiz desteklerin hedefe ulaşması ve ülke ekonomisine misliyle dönmesi açısından umut verici. Sizlerden beklentim, mevcut potansiyelinizi daha da ileriye taşıyarak hem bölge hem de ülke ekonomisine sunduğunuz katma değeri çoğaltarak arttırmanız. Bunun için pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor. Ödül alan tüm firmaları tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yaş sebze ve meyve üretimi zor, çaba sarf edilmesi gereken bir sektör"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise bu sektörün Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu sektör 10 binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Son derece büyük bir sektör. Bu sektörün her aşaması büyük bir hassasiyet, büyük bir dikkat ve zamanla yarışmayı gerektirir. Bir mal imal edersiniz 3 ay satmazsınız, stokta bekler ama 4. aya yatarsınız. Ancak yaş sebze ve meyvede öyle değil. Ürettiğiniz ürünü zamanında yerine ulaştırmak zorundasınız. Daha hassas davranmanız lazım. Ürettiğiniz ürünün kalitesine, kullandığınız ilaca dikkat etmek zorundasınız ki dünya ölçeğinde rekabet edebilesiniz. Bu açıdan zor, meşakkatli, çaba sarf edilmesi gereken bir sektör. Bugüne kadar Toroslar'dan Akdeniz'e kadar uzanan bu güzergahta her türlü yaş sebze ve meyve üretimi yaptık, yapabiliyoruz. Her geçen günde verimliliğimizi daha da artırıyoruz ancak mücadele etmemiz gereken alanlarda var. Örneğin Akdeniz sineği gibi sıkıntılı durular da var. Bununla ilgili bir program başlattık ve destek sağladık, önemli ölçüde de bu sıkıntıyla mücadeleyi de sağladık. Ancak kökünden bu sorun çözülmedi. Akdeniz sineği ile ilgili gelen ilaçlar İspanya'dan, başka ülkelerden geliyordu. Biz 1 liralık ilacı 10 liraya, 20 liraya alıyorduk. Neden kendimizin mücadele edebileceği bir ilaç olmasın. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekir. Bir önemli hususta tarım teknopark. Türkiye'de ilk tarım teknoparkı Mersin'de kuruldu ve bu alanda özellikle üniversite camiasıyla yaş sebze ve meyve üreten, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın verimliliği artıracak önemli projeler hazırlanacaktır. Bu teknoparkın bir bölümü Tarsus'da, ikinci bölümü ise Alata'daki merkezimizde olacak. Buraların kurulumu tamamlandı, inşallah bundan sonraki süreçte hızla faaliyete geçeceğiz. Ben bugüne kadar hep sizin yanınızda oldum, sizinle beraberim, bundan sonrada sizinle beraber olmaya devam edeceğim. Biz sizlere sahip çıktık ama bizim sizlere sahip çıkmamız kadar en az o kadarda siz de bize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ihracat şampiyonlarına ödülleri verildi.

