Polis Akademisi bünyesine 8 bin yeni polis memuru alınacak. 27. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla başvuru şartları da belli oldu. Başvuru şartlarına denk adaylar, 27. Dönem POMEM başvuru ücretini Halkbank'a yatırarak, başvurusunu tamamlayabilecek. Başvuru ekranına giren bazı adaylar yaş tahsisi yazısıyla karşılaşıyor. Peki Yaş tahsisi ne demek? POMEM'de yaş tahsisi hatası nedir?

YAŞ TAHSİSİ NE DEMEK?

Yaş tahsisi, bir kimsenin nüfus kütüğüne yanlış yazılmış olan yaş kaydının ve doğum tarihinin yetkili mahkeme kararı ile düzeltilmesidir. Medeni Kanuna göre, mahkeme kararı mevcut bulunmadıkça, şahsi durumlara ilişkin resmi kayıtlar ve kütükler değiştirilemez (mad. 38). Keza, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre de, Ceza Mahkemesinde son tahkikat sırasında suçtan zarar görenlerle sanıkların yaşlarında ceza hükümleri bakımından gereken düzeltmelerin nüfus kanunundaki usule göre yapılması Ceza Mahkemesine aittir. Bu konuda verilecek karar, esas hükümle birlikte temyiz olunabilir (mad. 255).

Yaş tashihine ait hükümler ve takip edilecek usül, 1587 sayılı ve 5.5.1972 tarihli nüfus kanununda gösterilmiştir. Bu kanuna göre selahiyetli mahkeme yaş tashihi (yaşının düzeltilmesini) isteyen kişinin ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, nüfus memuru da bulunur. Davada şahit dinlenebilir ve resmi evraklar ibraz edilebilir. Yaş tashihini isteyen kişi 18 yaşından küçükse onun yerine kanuni velisi davayı açar.

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POMEM'DE YAŞ TAHSİSİ HATASI NEDİR?

POMEM ön başvuru yapan adaylardan bazıları ekranda yaş tahsisi hatasıyla karşılaşıyor. Başvuru yapamayan adaylar gerekli merciileri aradıklarını ancak ulaşamadıklarını söylüyor. Peki bu çıkan yazı ne anlama geliyor?

Adayların ekranda beliren bu hata nedeniyle bir süre beklemeleri, ekranı yenilemeleri ardından sayfaya tekrar girmeleri öneriliyor. Sistemsel hatadan kaynaklı olabileceği gibi genel bir sorun da olabilir. Bu sebeple sayfayı sık sık güncellemeleri gerekir.

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POMEM BAŞVURU ŞARTI! YAŞ ŞARTI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programlarında adayların çokça sorduğu yaş şartı açıklaması yaptı. Polis alımı yaş şartında bir değişiklik olmayacak açıklaması yapılırken, daha önceki başvuru şartlarında yaş şartı ise şu şekilde olmaktadır. 18 yaşını tamamlamak, sınavın yapıldığı 1 Ocak tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak. Yaş düzenlemelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacaktır. KPSS sınavında ön lisans mezunları için en az 65 puan Lisans mezunları için en az 60 puan istenilmektedir.

POMEM VE PMYO YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

PMYO için 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,



POMEM yaş için, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

EĞİTİM ŞARTI:

POMEM'ler Ön Lisans ve Lisans mezunu polis memuru adayı alınacak. PMYO ise Lise mezunları içerisinden yapılmaktadır.

KPSS ve TYT PUAN ŞARTI:

POMEM lerde adaylardan KPSS şartı aranıyor. Bu kapsamda adayların geçerlilik süresi bitmemiş olan KPSS yılına göre Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puana sahip olmaları gerekmektedir.

PMYO polis alımlarında ise adaylardan Aynı yılın YKS TYT puanına sahip olmak ve en az 250 puan almış olmak şartı aranacak.

ŞARTLARDA ESNETİLME YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda Polis alımları için bazı şartların esnetildiğini bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanı POMEM alımlarında Ön Lisans mezunları için 70 KPSS puanı olan şartı 26. Dönem POMEM de 65 olarak düşürmüştü.

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POMEM NEDİR?

POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

HEM 5434, HEM DE 5510 A TABİ MEMURLARIN EMEKLİLİKLERİNE YAŞ TASHİHİ KURALLARI

Yaş düzeltilmesi, yani kanundaki ifadesine göre yaş tashihi, sosyal güvenlik hukuku ile medeni hukuk uygulamalarında farklılık gösterir.

Yaş düzeltilmesi, yani hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki ifadesine göre yaş tashihi, her iki Kanunda farklılık gösterir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüktedir. Bu tarihten önce memur olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları geçerlidir.

A) 5434'E GÖRE YAŞ TAHSİSİ

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 105 kuralları;

- Emeklilik hakkı tanınan bir göreve ilk defa başlama sırasında Kurumlara verilen nüfus hüviyet cüzdanlarındaki yazılı doğum tarihleri esas alınır.

- Şayet 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihi esas alınır.

- Nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri farklı ise nüfus kayıtlarındaki tarih esas alınır. Şayet birden fazla nüfus kaydı bulunması ve bu kayıtlarda farklılık olması halinde ise tarihi eski olan kayıt, sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile memurlar için bu karar 18 yaşın doldurulmasından önce olmak şartıyla bu kayıt esas alınır.

- Maddede yer alan önemli kural şu şekildedir. "Ancak, doğum tarihlerinde, memurlar için 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan düzeltmeler dikkate alınmaz."

- Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın birinci günü, doğum günü sayılmaktadır.

- TSK. mensupları için farklı ay ve gün olarak şu kural bulunur. Doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylülden ve daha sonra olanlar için ise takip eden yılın 1 Eylülü olarak kabul edilir. Bu farklılık TSK. mensuplarının 30 Ağustos itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekli olunması ve terfi işlemlerinin yapılması nedeniyle yapılmış bir yasal uygulama olarak görülmektedir.

Değerlendirmemiz:

18 yaşının doldurulmasından önce yapılmış olan yaş tashihleri sosyal güvenlik hukukunda geçerli olur,

Ancak 18 yaşının doldurulmasından sonra yapılmış olanlar ise geçersiz olur.

Bu sosyal güvenlik hukukunda 2008 öncekiler için kesin ifade edilmiş bir husustur.

5510'A GÖRE YAŞ TAHSİSİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yeni memurlar için yaş düzeltmeleri eski memurlardan genel kurallar olarak aynı olmakla birlikte farklıdır.

Kuralları şu şekildedir:

- Devlet memurluğuna başladıklarında nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınmaktadır.

- Şayet Devlet memuru göreve başlamadan önce yaş tashihi yaptırmışsa yapılan yaş tashihi geçerli olur, göreve başladıktan sonra yaptırırsa geçerli olmaz.

- Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlarla, bu tarihten sonra memur olanların yaş tashihleri konusunda genel değerlendirmemiz:

Eski memurlar yaş tashihlerinde dezavantajlı olmaktadırlar. Zira, eski memurlarda 18 yaş kesin olarak belirtilmiştir.

Yeni memurlar yaş tashihlerinde avantajlı olmaktadırlar. Bunlar için 18 yaş kesin bir tarih olarak belirtilmemiş, memur olarak göreve başladıkları tarihteki nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmıştır. Yani memur göreve 25 yaşında da başlasa, bu yaşa kadar yaptıracağı yaş tashihleri geçerli olacaktır.

Hem eski, hem yeni memurlar için yaş tashihinde hatalı işlem yapılmışsa ne olur:

Kuralına uygun olarak yapılmış yaş tashihi ile nüfus memurluklarınca yapılan maddi hatalar neticesinde yapılan yaş tashihlerinin birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35, 38 hükümlerine göre yapılmış bir hatanın düzeltilmesi işlemi ise, bu işlem ister 18 yaşından önce ister 18 yaşından sonra yapılmış olsa dahi, sosyal güvenlik hukukunda geçerli olacağını değerlendirmekteyiz.



18 yaşının doldurulmasından önce yapılmış olan yaş tashihleri sosyal güvenlik hukukunda geçerli olur, ancak 18 yaşının doldurulmasından sonra yapılmış olanlar geçersiz olur. Bu sosyal güvenlik hukukunda kesin ifade edilmiş bir husustur. Ayrıca yargı kararlarınca da kabul edilmiş bir işlemdir.

Sosyal güvenlik hukukunda yaş tashihleri Devlet memurunun daha erken yaş grubunu tamamlamaya sağlayan bir sistem olmaktadır.

18 yaşının doldurulmasından önce yaş tashihi yapıp, yaşını büyültmüş şekilde memurluğa başlayan bir memur, emeklilik yaş gruplarını veya zorunlu 65 yaş grubunu daha evvel tamamlayabilmektedir. Bu da daha önce emekli aylığı bağlanması işleminin yapılmasını gerektirir.

B) YAŞ DOLUMU HESAPLAMASI;

Emeklilikte, yaşın doldurulması mı, yoksa yaşa girilen tarih mi esas alınır? Genelde bu hesaplamayı memurlar yapmaktadırlar.



Memurlar, emekli olmadan önce yaptıkları hesaplamalar, tamamıyla alacakları aylık ve ikramiye konularına endeksli olmaktadır. Tabi ki bu hesaplamada önemli olan memurun hizmet süresi ve emekli olacakları yaş grubunun hangi tarih olacağıdır.

Emeklilikte yaş hesaplamasında mutlaka yaşın dolum tarihi esas alınır, girilen yaştan gün alma kabul edilmez:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinde 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabilecekleri, ayrıca bunlardan bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri, belirlenmiştir. Buradaki ibareden mutlak suretle 18 yaşının tamamlanması şartının arandığı, anlaşılmaktadır.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinde, 18 yaşını bitirmiş olanların memurluktan dolayı sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri belirtilmiştir.



5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 105 inci maddesinde yaş düzeltmelerinde, yani yaş tashihlerinde 18 yaşını doldurduğu tarih esas alınacağı belirtilmiştir.

Kademelendirilmiş yaş gruplarının tespit edildiği 5434 sayılı Kanun Madde 39 ve Geçici Madde 205 hükmünde de yaşının doldurulması gerektiği ibaresi bulunur.

Sonuç olarak, emeklilikte yaş hesaplamalarında yaşın girildiği tarih değil, yaşın doldurulduğu tarih olmaktadır.

Örnek: 12.08.1978 doğumlu kadın veya erkek bir devlet memurunun 53 yaşına tabi olduğunu kabul ettiğimizde, ancak bu yaşın dolum tarihinde emekliliğe hak kazanır. Yani 12.08.1978 + 53 = 12.08.2031 tarihinde yaşını doldurmuş olur. Ancak bu tarihten sonra hizmet süresi de tamamsa emekli olabilir.

22.10.1958 doğumlu bir devlet memuru yaş haddinden (Kadın veya erkek memur 65 yaşından dolayı) emekliye sevki 65 yaşını dolduracağı tarihte olur. 22.10.1958 + 65 = 22.10.2023 tarihinde kurumu bu kişiyi emekliye sevk eder. Yani 22.10.2022 tarihi yaşa girildiği tarih olur, bu tarihte resen emeklilik olmaz, resen emeklilik 65 yaşının biteceği 22/10/2023 tarihinde olur.

Kaynak: Memurlar.net