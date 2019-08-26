Yasa dışı avlanan 400 kilo balık ele geçirildi

Elazığ'da boy limitlerine uymayarak yasa dışı avlanan 400 kilogram balık elegeçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,Örencik Kesik Köprü de yaptığı çalışmada boy limitlerine uymayarak yasa dışı avlanılan balıkların olduğu ileri sürülen bir aracı tespit edip durdurdu.Araçta boy limitlerine uymayan yasa dışı avlanmış yaklaşık 400 kilogram balık ele geçirildi.

Balıklara el konulurken, 2 kişiye ise yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.

Yetkiler, özellikle balık avında boy limitine dikkat edilmesini istedi.

Kaynak: İHA