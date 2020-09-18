  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi

Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi

Sarıyer'deki evinde yasa dışı yollardan maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Youtuber Meriç İzgi, yasal olmayan yollarla evinde maymun beslediği gerekçesiyle dün Sarıyer'deki evinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Verdiği ifadeden sonra adliyeye sevk edilen İzgi'nin o anları kameralara böyle yansıdı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulunduAleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu

Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Ferda'dan hoşlanıyor mu?Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Ferda'dan hoşlanıyor mu?

Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!

 

18 Eylül 2020 Cuma 12:14
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!