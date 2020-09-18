Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki evinde yasa dışı yollardan maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Youtuber Meriç İzgi, yasal olmayan yollarla evinde maymun beslediği gerekçesiyle dün Sarıyer'deki evinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Verdiği ifadeden sonra adliyeye sevk edilen İzgi'nin o anları kameralara böyle yansıdı.
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