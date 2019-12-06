Yasa dışı ürünler avcılığına 5 bin 863 olayda 18 milyon ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2019 yılında tüm denizlerde yasa dışı su ürünleri avcılığıyla ilgili 5 bin 863 olayda 18 milyon 685 bin 419 TL idari para cezası uyguladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadeleye devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2019 yılında toplam 5 bin 863 yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit edildi. Tespit edilen bu vakalarda ekipler, toplamda 18 milyon 685 bin 419 TL idari para cezası uyguladı. Son 4 yılın karşılaştırılmasında, en büyük ceza 2019 yılında kesildi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı 2016'da 2 bin 207, 2017'de 2 bin 692 ve 2018'de 4 bin 568 iken bu sayı 2019'da 5 bin 863'e yükseldi. Uygulanan idari para cezaları ise 2016'da 4 milyon 555 bin 555 TL, 2017'de 5 milyon 631 bin 793 TL ve 2018'de 12 milyon 434 bin 762 TL iken, 2019'da bu sayı 18 milyon 685 bin 419 TL olarak açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı su ürünleri ile mücadele hakkında ise şu açıklamalar yapıldı:

"Ülkemizin denizlerdeki su ürünleri kaynaklarının sonsuz olmadığı bilincinden hareketle Sahil Güvenlik Komutanlığı, canlı deniz kaynaklarımızı korumak adına 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde verilen yetki ile görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurallara uyan balıkçı ve amatör balık avcıları ile yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılık yapanların ayrımı yapılarak yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve canlı deniz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır. Komutanlığımız su ürünleri denetimlerini; saha, zaman, belge kontrolü ve teknik koşulların incelenmesi çerçevesinde icra etmekte, gerektiğinde ilgililere idari para cezası uygulamakta ve elde edilen ürün ve av araçlarına su ürünleri mevzuatı kapsamında el koymaktadır."

Kaynak: İHA