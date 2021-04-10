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  3. Yasa dışı yollardan ülkeye gireceklerdi! Mardin, Kızıltepe sınır hattında yakalanan 3 kişiden biri PKK/YPG’li çıktı

Yasa dışı yollardan ülkeye gireceklerdi! Mardin, Kızıltepe sınır hattında yakalanan 3 kişiden biri PKK/YPG’li çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişi hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 3 kişiden birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu duyuruldu.

Yasa dışı yollardan ülkeye gireceklerdi! Mardin, Kızıltepe sınır hattında yakalanan 3 kişiden biri PKK/YPG’li çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişiden birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu duyuruldu.

YASA DIŞI YOLLARDAN ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı, bu 3 kişiden 1'nin ise PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. MSB tarafından paylaşımda, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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