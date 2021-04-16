Yasa isminin anlamı nedir, Yasa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yasa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yasa ismi ne demek, Yasa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yasa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yasa İsminin anlamı nedir? TDK Yasa anlamı:

TDK'da Yasa ismi olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural; toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel; bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum; devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun anlamlarında kullanılmaktadır.

Yasa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Yasa ismi yer almamaktadır.

Yasa isminin kökeni:

Yasa ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Yasa isminde 22 kişi vardır.

Yasa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yasa isminin rengi:

Galibarda

Yasa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Yasa isminin Harf Analizi Nedir ?

Yasa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Yasa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yasa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

S : 22

A : 1

= 52 – Yasa İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Yasa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yasa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Yasa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Y: 7 A: 1 S: 1 A: 1 = 10

1 + 0 = 1 Kader sayısıdır

Yasa isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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