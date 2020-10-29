Yasadığı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

Asya ülkesi Filipinler'de akılalmaz bir olay yaşandı. Northern Samar ilinde horoz dövüşü baskınına giden Teğmen Christine Bolok, horoz tarafından öldürüldü.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNCE KAPATILMIŞTI

Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasaklanmıştı. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

"İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyledi:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim.''

YEDİ DÖVÜŞ HOROZUNA EL KONULDU

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi. Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlı ise aranıyor. Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.