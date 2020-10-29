Yasadığı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yapılan bir mekana baskın yapan ekibin içinde yer alan bir polis memuru, horozun ayağına bağlanan jiletin sol bacağındaki atar damarı parçalaması nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asya ülkesi Filipinler'de akılalmaz bir olay yaşandı. Northern Samar ilinde horoz dövüşü baskınına giden Teğmen Christine Bolok, horoz tarafından öldürüldü.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNCE KAPATILMIŞTI
Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasaklanmıştı. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.
"İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"
AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyledi:
"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim.''
YEDİ DÖVÜŞ HOROZUNA EL KONULDU
Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi. Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlı ise aranıyor. Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.