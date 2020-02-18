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Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan O.K.'nin yasadışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında 3 adet tabanca, mermiler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Yasadışı silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.K., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: DHA




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