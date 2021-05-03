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  3. Yasağa rağmen camide itikaf! Bekçiler ve vatandaşlar birbirine girdi!

Yasağa rağmen camide itikaf! Bekçiler ve vatandaşlar birbirine girdi!

Ramazan ayının son 10 gününde icra edilen itikaf ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, tam kapanma sebebiyle yasaklanmasına rağmen Gaziantep'te itifak için bir araya gelince bekçiler bu duruma engel olmak istedi. Vatandaşlar ve bekçiler arasında arbede yaşandı.

Ramazan ayının son 10 gününde icra edildiği bilinen itikaf ibadetini yasak olmasına rağmen camilerde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. 

TÜM ÜLKEDE YASAKLANMIŞTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak şekilde ilan edilen tam kapanmada, camilerin vakit ve cuma namazlarında açık kalmasına karar verildi. Ancak toplu ibadetlerin birçoğunun yasaklandığı bu dönemde, Ramazan ayının son 10 gününde yapılan itikaf ibadeti de Müslüman vatandaşlar tarafından camide yapılmak istendi.

YASAKLARA UYMADILAR GERGİNLİK YAŞANDI

Gaziantep'teki bir camide itikaf için bir araya gelen grup ile polis ve bekçiler arasında gerginlik yaşandı. Vakit ve cuma namazları dışında camilerde ibadet edilmesinin yasaklanması kararına rağmen itikaf ibadetini camide yapmak isteyen vatandaşlar, birçok kentte camileri yasak olmasına rağmen doldurdu. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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