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  3. Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Taksim'de turist olmadıkları ve Türkiye'de ikamet ettikleri halde turist gibi Taksim'e gelen 2 kişiye polise yakalandı. 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında tüm Türkiye'de turistler hariç vatandaşlar dışarı çıkamazken, yabancı uyruklu olup Türkiye'de ikamet eden bazı göçmenler bu durumu fırsata çevirmek istedi. Taksim'e gelen Filistinli ve Bangladeşli iki göçmen, Türkiye'de yaşamalarına rağmen sanki turistmiş gibi Taksim'de gezmek istedi. Ancak iki şahıs İstiklal Caddesi'nin girişinde polis ekiplerinin rutin sorgulamalarına takıldı. Göçmenler ekiplere direnç gösterse de ceza yemekten kurtulamadı. Bangladeş uyruklu şahıs, "Yemek yemek için ATM'den para çekmeye gelmiştim" diyerek kendini savundu.

Ekipler 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

Yasağa rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmeye kalktılar! Taksim’e turist gibi gelen iki göçmene ceza

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