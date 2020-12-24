Yasağı delen alkollü sürücü duraktaki kadını ezdi, geçti!
Bursa’da yasağın uygulandığı saatte aracıyla aşırı hız yapan Necmettin Ayçiçek isimli alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Otobüs durağındaki Şehri Etser isimli kadını ezdikten sonra kaldırıma çıkarak duran sürücünün durumu iyi iken kadının ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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