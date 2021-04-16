Son dakika | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi!KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdirFahrettin Altun'dan 128 Milyar Dolar yanıtı: Kaybolan bir kuruşumuz dahi yokOn Numara çekiliş sonuçları 16 Nisan 2021 (MPİ)Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm canlı izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm canlı izleSon Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izleGüney Sudan'da aşı skandalı! Son kullanma tarihleri geçti 59 bin doz aşı çöp oldu!Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleMinik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okunduSeren Serengil hastalığı ile ilgili konuştu, "Beyne oksijen gitmiyor" dedi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yasağı delip avlandılar: Kaçak avcılara ceza yağdı

Yasağı delip avlandılar: Kaçak avcılara ceza yağdı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından av yasağı olmasına rağmen avlanan kişilere ceza yağdı.

Yasağı delip avlandılar: Kaçak avcılara ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler kıyı seyir ve kontrolü yaparken balık tezgahlarında av yasağı nedeniyle satışı ve nakledilmesi yasak olan canlı sazan ve yayın balığı olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde tezgah altında 55 kiloya yakın sazan ve yayın balığı bulunurken göl içerisindeki kafeslerde de 43 kilo sazan balığı ve 8 kilo yayın balığı ele geçirildi. Canlı ele geçirilen balıklar Uluabat gölüne bırakılarak doğal hayata geri kazandırıldı.

Kaçak avcılar E.A. ve B.L.'ye Av Yasağında Balık Satışı Yapmak suçundan 10 bin 910 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca jandarma ekipleri tezgahlardan ele geçirilen 50 kilo sazan balığı ile 25 kilo yayın balığını muhafaza altına alarak Bursa İl Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yasağı delip avlandılar: Kaçak avcılara ceza yağdı

Yasağı delip avlandılar: Kaçak avcılara ceza yağdı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT