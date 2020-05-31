Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu...

İlçe merkezinde Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda oturan V.Ç. ve eşi S.Ç., Ramazan Bayramı'nın ardından yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine çiftin test yapılan iki çocuğundan kızı E.Ç.'nin sonucu da pozitif çıkarken, diğerinin negatif çıktı. 24 ailenin oturduğu, 6 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ailenin temaslılarının bulunması için filyasyon çalışması başlatıldı. Çalışmada ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek akrabalarıyla bayramlaşmak için Asmakaradam köyüne gittiği belirlendi. Bunun üzerine aileye ihlalden işlem yapılırken, köy de tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 70 haneli köyde karantina uygulamasına karar verildiği, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu ifade edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köyde yaşayanlara koronavirüs testi yaptı. Yapılan çalışmada koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy muhtarı Doğan Yılmaz, köyde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmediğini ve olumsuz bir durum olmadığını belirtti.