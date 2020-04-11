Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı (2)

İLÇELER DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir il merkezi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı. Merkezin dışında Kemalpaşa, Selçuk, Kınık, Beydağ, Urla, Karaburun, Tire, Foça, Kiraz ve Bergama gibi İzmir'in tüm ilçelerinde bugün sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri de bugün sıkı bir denetim yaptı. Başta polis ve jandarma asayiş ekipleri olmak üzere güvenlik güçleri, sokağa çıkan kişileri kontrol etti.

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Kaynak: DHA