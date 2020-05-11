Yasağın bitmesiyle birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptılar 

İSTANBUL dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı. Taksim İstiklal Caddesi'nde yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'unda içinde bulunduğu 24 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte insanlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkan vatandaşlar Beyoğlu'ndaki Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha önceki haftalara göre daha az insanın yürüyüş yaptığı İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise eş ve arkadaşlarıyla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı.

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Kaynak: DHA