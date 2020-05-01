YASAĞIN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Boş yollardan görüntü

-15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden görüntü

-Metro ve metrobüs duraklarından görüntü

-Üsküdar boş sokaklardan görüntü

-Şirinevler D-100 karayolundan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA