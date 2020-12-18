Yasağını ihlal eden 80 yaşındaki kadın otobüste zorluk çıkarttı!
Zonguldak Alaplı ilçesinde 80 yaşındaki Şerife V. isimli kadın, koronavirüs kapsamında getirilen yasağı delerek halk otobüsüne bindi. Şoför ne kadar kadını da kadın otobüsten inmek istemedi. İhbar üzerine gelen zabıta ve bekçilerden 3 bin 150 TL ceza kesileceği duyan kadın bir süre sonra otobüsten aşağı indi.
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18 Aralık 2020 Cuma 16:43
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