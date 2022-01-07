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  3. Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

Son dönemde Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı.

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

Aslı Bilimlier ile evli ve 3 çocuk babası olan Deha Bilimlier2in adı son dönemde ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk iddialarına karıştı. 

MAL KABUL KAPISINDAN KAÇTI

Daha önce yaptığı açıklamada eşinin kendisini eve almadığı iddia edilen şarkıcı, günlerdir konuşulan konular hakkında konuşmak istemedi.

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

Bilimler, çareyi mekanın mutfak çıkışından kaçmakta bulundu. Mal kabul kapısından çıkan ünlü şarkıcı şaşırttı.

Magazin Masası programı yorumcularından Esin Övet, Bilimlier'i aradığını ve kendisinin ona, 'Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum.' dediğini söyledi.

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

"BENİM DE HATAM OLABİLİR"

“Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan şu şekilde özür diledi;

“Eşine aşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm."

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Deha Bilimlier sahne aldığı mekandan kaçtı! Evden kovulduğu iddia edilmişti!

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tüm bu olayların ardından Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi hallerinin görüntüleri Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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