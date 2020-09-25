Yasak aşk yaşayan polisler ekip otosunda ilişkiye girdi! Yakalanınca meslekten atıldılar

Birleşik Krallık Ülkesi Galler'de, evli ve bir çocuk annesi Zoe Phillips (32) adlı kadın polis ile evli erkek polis Andrew Perry'in, mesai saatleri içerisinde görevde olmaları gerekirken ekip otosunda ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yasak aşk yaşayan çift hakkında detaylar da herkesi şaşkına çevirdi. Sık sık görev yerlerine terk eden 2 polis birbirlerinin evine giderek de ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Meslekten men edilen 2 polisin soruşturması sürüyor.

ÖZEL EKİP ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Polis merkezine yapılan ihbarda, iki polis arasında ilişki olduğu belirtildi. Bunun üzerine gizli bir ekip polisleri takibe aldı. Ekibin takibi sonucu iki polisin devriye aracında ilişkiye girdikleri, ayrıca görev başında olmaları gereken saatlerde Zoe'nin evine gidip cinsel ilişkiye girdikten sonra tekrar görev yerlerine döndükleri tespit edildi.

EKİP OTOSUNUN KAMERASI ELE VERDİ

İki polisin davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen emniyet yetkilisi Jonathan Walter, gizli takip altına aldıkları polislerin arasında ilişki olduğu ortaya çıkınca ekip otosunun kamera geçmişinden ikilinin araçta ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

POLİSLİKTEN MEN EDİLDİLER

Kadın polis, arkadaşı ile görev başında sadece öpüştüklerini ve sarıldıklarını söyledi. Erkek polis Andrew ise ilişkiyi kabul etti. Çiftin, Andrew'in kendisi gibi polis olan karısının nöbette olduğu sırada Andrew'in evinde de birlikte olduğu öğrenildi. Haklarında soruşturma açılan polisler, meslekten ihraç edildi.