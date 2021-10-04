Yasak aşk yaşayan ve asansörde tekme tokat dövülen ünlü isim Lerzan Mutlu mu? Sosyete camiasında deprem etkisi yaratmıştı!

Magazin, ünlü ve sosyete camiası son günlerde ülkenin gündemine oturan bomba iddiayı konuşuyor. Hafta içi her gün TV 8 kanalında ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, yer yerinden oynadı. İddiaya göre ünlü bir iş kadını, kocasının kendisini aldattığı ünlü şarkıcıyı bulup, Fulya'da bulunan rezidance dairesinde tekme tokat dövdü. Programda yasak aşk yaşayan ünlü ismin adı verilmezken, Müge ve Gülşen'in verdiği ipuçları sayesinde o ismin kim olduğu artık tahmin edilebiliyor!

DEDEKTİF GİBİ TAKİP ETTİ, SONUNDA YAKALADI!

Yasak aşk yaşayan ikili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu. Daha sonra evli iş insanın eşi bu durumu öğrenince çıldırmış! Eşi gibi iş insanı olan kadın, ünlü şarkıcıyı dedektif gibi takip ederek, Fulya'da evinde yakaladı.

ÜNLÜ ŞARKICI ASANSÖRDE DARP EDİLDİ

Kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddia edilen ünlü, Fulya'da bulunan recidance'da asansöre binerken, ünlü iş adamının karısı da sanki yabancıymış gibi şarkıcıyla aynı asansöre bindi. Bir anda asansörü durduran iş kadını, daha sonra ünlü şarkıcıya kimliğini açıklayıp, darp etmeye başladı. Önce şarkıcının pırlantılarını çıkaran iş insanı, daha sonra kıyafetlerini de parçaladı.

İş insanının, ünlü şarkıcıyı 15 dakika boyunca darp ettiği bilinirken, şarkıcının da üstünü parçaladığı gelen bilgiler arasında. Güvenlik görevlilerinin gelmesinden sonra evli adamın eşi, bağırarak polis çağırdı.

ÜNLÜ ŞARKICI POLİS İSTEMEDİ

Ünlü iş kadını, şarkıcıyı tekme tokat dövmesinin ardından güvenliklere polisi araması gerektiğini söyledi ancak, şarkıcı bu isteği reddetti. İsminin bu tür olaylarda anılmasını istemeyen şarkıcıyı güvenlikler koruma altına aldı.

O ÜNLÜ ŞARKICI LERZAN MUTLU MU?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında, ünlü sunucuların verdiği ipuçları arasında ünlü şarkıcının isminde E ve A harfleri olduğu, büyük bir tektaş taktığı ve her fotoğrafta o tektaşı gösterdiği, ara ara atarlı paylaşımlar yaptığı ve uzun zamandır yalnızlıktan şikayet ettiği gibi bilgiler verildi. Bu bilgiler ele alındığında ise ünlü şarkıcının Lerzan Mutlu olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medyada çoğu kullanıcı o ismin Lerzan Mutlu olduğunu düşünüyor! İşte detaylar...

Müge ve Gülşen'in ipuçlarında yer alan tektaş Lerzan Mutlu'nun neredeyse sosyal medya hesaplarında tüm fotoğraflarında yer alıyor.

"Aşk istiyorum, yalnızlıktan şikayet eden paylaşımlar yapıyor" iddialarına ise bu fotoğraf yanıt veriyor.

Devamlı özlü sözler paylaşıyor ipucunu ise, bu paylaşımla bağdaştırılıyor.

Youtube'da haberi izleyen bazı kullanıcıların yorumları...