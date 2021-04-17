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  3. Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Konya'da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde göl yüzeyindeki ağlar toplanırken, balıklar ise suya geri bırakıldı.

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğine (KAOBDER) iftar sonrasında yasa dışı balık avı için ağ atıldığı yönünden gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Serdar Aydar ile KAOBDER yöneticilerinin de eşlik ettiği sahur vaktine kadar süren baraj gölünde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

MİSİNALAR YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Gölün su yüzeyinde ve derinliklerinde yapılan denetimlerde baraj gölünden çok miktarda balıkçı misina ağı tespit edilerek karaya çıkarıldı. Çalışmalar esnasında ağlara takılı ve canlı olarak görülen sazan, kadife ve turna cinsi canlı balıklar baraj gölü sularına yeniden bırakıldı. İstilacı tür olarak bilinen İsrail Sazanı türlerine ekipler tarafından el konulurken, ele geçirilen misina ağlar da yakılarak imha edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

Yasak dinlemiyorlar! Konya’da av yasağına rağmen baraj gölüne ağlar atılmış

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