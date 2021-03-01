Yasak Elma 100. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Şahika'nın Sultan konsepti Ender'in hoşuna gitmiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 100. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay'a revani yapmaya çalışan Yıldız, Feride Hanım ile uğraşırken Hasan Ali ile evlenen Şahika ise havaya girer. Şahika'nın Sultanlar gibi yaşaması ise Ender'in hoşuna gitmemektedir.