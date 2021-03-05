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  3. Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayında! Şahika'yı biraz hafife alıyorsunuz

Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayında! Şahika'yı biraz hafife alıyorsunuz

Fox TV ekranlarının bol entrikalı fenomen dizisi Yasak Elma 101. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ender kendini hafife alan Şahika'nın arkasından iş çevirir. İşte Yasak Elma 101. bölüm fragmanı...

Yayınlandığı her hafta büyük ilgi ile izlenen, sevilen dizi Yasak Elma yine nefesleri kesecek bir bölüm ile izleyici ekranlara kilitlemeye geliyor. İşte Yasak Elma 101. bölüm fragmanı...

Hasan Ali ile evlenen Şahika elindeki tüm avantajları kullanması ve buraya gelebilmesi için suç ortklığı yaptığı Ender'i bir çırpıda silmesi Ender'i sinir eder. 

Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayında! Şahika'yı biraz hafife alıyorsunuz

Ender ise yaptıklarının görmezden gelinmesinden rahat olarak Şahika'ya karşı Hasan Ali ile işbirliği yapar. Şahika'dan bir önce kurtulmak isteyen Hasan Ali gelen teklifi kabul eder. Ender Hasan Ali beye güvendikleri adamlarına karşı dikkat etmesi gerektiğini söylerken özellikle Mahmut'un ismini vurgular

Hasan Ali, bunun üzerine Mahmut'u çağırarak Şahika'yı ortadan kaldırmasını emreder. Bu sayede hem güven testi yapacaktır, hemde Şahika'dan kurtulacaktır.

Ender, Hasan Ali'yi Şahika adına uyarır ve onu hafife almaması gerektiğini söyler. Şahika'yı temizlemek için harekete geçer ancak Şahika beklenenin aksine fazla dişli çıkar. Peki Şahika bu tuzaktan kurtulmayı başaracak mı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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