Yasak Elma 101. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'nin Şahika'ya suikast planı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ender, Hasan Ali ile işbirliği yaparak onu adamları konusunda uyarırken Hasan Ali ise Şahika'yı ortadan kaldırması için adamı Hasan'a görev verir. Şahika ise eve giren maskeli adamdan kurtulmak için çabalar.
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05 Mart 2021 Cuma 12:45
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