Ender, Şahika'ya olan öfkesinden dolayı Hasan Ali'yi uyarır. Şahika'yı pek hafife almaması gerektiğini söyleyen Ender, bir de sadık sandığı adamlarından Mahmut'a karşı dikkatli olmasını dile getirerek, Hasan Ali'nin kafasını karıştırır. Peki Hasan Ali, Ender'in söylediklerine güvenecek mi? İşte Yasak Elma 101. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm Youtube full izle...

YASAK ELMA 101. BÖLÜM CANLI İZLE

Hasan Ali, Ender’in konuşması sonrası Mahmut’tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika'nın aralarındaki bağı çözerek ikisinden de tek seferde kurtulma planları kurar kafasında. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu’dan kurtulmanın bir çaresini tam bulmuşken, beklenmedik bir ziyaret her şeyi alt üst edecektir.

Öte yandan Şahika'nın işini bitirmesi için Mahmut'u görevlendiren Hasan Ali yine adamını güven testine tabi tutacak. Eve girip Şahika'yı öldürmeye çalışan Mahmut, Şahika'nın çetin ceviz çıkmasıyla şok olur. Peki Şahika bu defa ölümden kurtulabilecek mi?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.