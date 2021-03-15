Hasan Ali'nin, Şahika ve vefasız adamı Mahmut'u ortadan kaldırmak için yaptığı plan hiç beklemediği şekilde bir sonuçla biter. Ender'in de dediği gibi Şahika'yı hafife alan Hasan Ali, bu gördükleri karşısında anlamıştır. Şahika Mahmut'un işini bitirmek için maşa olarak Zehra'yı kullanır. Peki Hasan Ali, yaşanan olay karşısında ne yapacak? İşte Yasak Elma 102. bölüm canlı izle|Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izle...

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 102. BÖLÜM CANLI İZLE |YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ancak Sedai'nin evde yangın çıktığını söylemesiyle Hasan Ali sarsılır. Çağatay ve Yıldız'ın evde olmasıyla herkes paniğe kapılır. Ancak fragmanın sonunda Yıldız'ın bir sağlam gözükmesi ve evde çıkan yangını çıkarmasından şüphe ediliyor. Peki yangını kim çıkardı? Yıldız mı suçlu hepsi ve daha fazlası bu akşam Fox TV'de...