Pazartesi akşamlarının büyük izlenen bol entrikalı dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Hasan Ali'nin evinde yıllar evvel çıkan yangında komalık olan Yıldız 5 yıl sonra uyanır. Yıldız'ın uyanma haberini duyan Cansu'nun etekleri tutuşur. Peki Cansu'nun bu konuda planı ne olacaktır. İşte Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle...

Yıldız yıllar sonra uyanır ancak hayatının bir hayli değiştiğini öğrenir. Hastaneye ziyaretine gelen Çağatay’ı karşısında gören Yıldız sevinse de bu sevinci pek uzun sürmez. Çağatay, Yıldız'a bu süreçte evlendiğini söyler ve evlendiği kişide Cansu'dur.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FULL İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Yıldız duydukları karşısında şaşar kalır. Öte yandan oğlunu merak eden Yıldız, Cansu'nun annelik ettiğini öğrenince ise siniri tepesine fırlar. Ancak Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Cansu ise Yıldız'ın yapacaklarından korkması üzerine seyir halindeki arabasında Yıldız'a tehditler savurur. Peki Yıldız, Cansu'yu alt edebilecek mi?

Diğer tarafta Hasan Eli ve Şahika'nın yaşamındaki değişim ise izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hasan Ali'nin tüm varlığını kaybederek balıkçılık yaptığı sahnelerde Şahika'nın halan daha eşi olarak yanında durması ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki Hasan Ali ve Şahika'nın hayatını değiştiren şey nedir?