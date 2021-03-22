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Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma bu akşam 103. yeni bölümü izle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde 5 yılın ardından komadan çıkan Yıldız herkeste büyük şok etkisi yaratır. Peki 5 yıl boyunca yaşananları duyan Yıldız'ın tepkisi ne olacak? İşte Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle...

Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Pazartesi akşamlarının büyük izlenen bol entrikalı dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Hasan Ali'nin evinde yıllar evvel çıkan yangında komalık olan Yıldız 5 yıl sonra uyanır. Yıldız'ın uyanma haberini duyan Cansu'nun etekleri tutuşur. Peki Cansu'nun bu konuda planı ne olacaktır. İşte Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV  full izle...

Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Yıldız yıllar sonra uyanır ancak hayatının bir hayli değiştiğini öğrenir. Hastaneye ziyaretine gelen Çağatay’ı karşısında gören Yıldız sevinse de bu sevinci pek uzun sürmez. Çağatay, Yıldız'a bu süreçte evlendiğini söyler ve evlendiği kişide Cansu'dur.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FULL İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Yıldız duydukları karşısında şaşar kalır. Öte yandan oğlunu merak eden Yıldız, Cansu'nun annelik ettiğini öğrenince ise siniri tepesine fırlar. Ancak Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Cansu ise Yıldız'ın yapacaklarından korkması üzerine seyir halindeki arabasında Yıldız'a tehditler savurur. Peki Yıldız, Cansu'yu alt edebilecek mi?

Yasak Elma 103. bölüm full izle|Yasak Elma son bölüm Fox TV full izle

Diğer tarafta Hasan Eli ve Şahika'nın yaşamındaki değişim ise izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hasan Ali'nin tüm varlığını kaybederek balıkçılık yaptığı sahnelerde Şahika'nın halan daha eşi olarak yanında durması ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki Hasan Ali ve Şahika'nın hayatını değiştiren şey nedir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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