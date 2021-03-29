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Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Şahika, Hasan Ali için haince plan bir plan düşünüyor. Peki Şahika'nın planı istediği gibi işleyecek mi? İşte Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle....

Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da bu akşam yine yer yerinden oynayacak. Yıldız'ın sözlerine Zehra'nın hamilesin demesi ile masada herkes şok olur. Peki Yıldız gerçekten hamile mi? İşte Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle...

Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle

Yıldız masada midesinin bulandığını söylemesi ile hamile olduğundan şüphe edilir. Bu tahmn üzerine masadaki herkes şok olurken bir yanda da mutlu olur. Hasan Ali, Çağatay’ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali’yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer’i kestirir.

YASAK ELMA 104. BÖLÜM CANLI İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM SON İZLEME LİNKİ

Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle

Öte yandan Ender ise öfkeyle herkesten aynı anda kurtulmak ister. Şahika Hasan Ali'yle yemek yer ve Hasan Ali'nin yemeğine koyduğu zehir ile onun ölmesini izler ve Şahika'nın “Zoraki başladığım evlilik, ömür boyu sürecek demesi ile yaptığı plan ortaya çıkar. Peki Şahika'nın planı istediği yönde ilerleyecek mi? 

Yasak Elma 104. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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