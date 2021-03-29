Yasak Elma 104. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'a ikinci hamilelik şoku!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yıldız'ın hamile olduğu haberi tüm aileye yayılırken Ender ise öfkeyle herkesten aynı anda kurtulmak ister. Şahika ise Hasan Ali'yi öldürme planını devreye sokar.
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29 Mart 2021 Pazartesi 08:55
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