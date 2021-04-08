Yasak Elma 106. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Ender, Kaya ile karşı karşıya!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hasan Ali ile evlenip şirketin başına geçmek isteyen Ender'in karşısına Kaya çıkıyor. Bir anda neye uğradığına şaşıran Ender'in ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.
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08 Nisan 2021 Perşembe 09:26
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