Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV ekranlarının bol entrikalı dizisinde bu haftada sular durulmak bilmiyor. Kaya'nın tekrar dönmesi herkesi şaşkına çevirir, en çokta Ender'i. Peki Kaya neden döndü? İşte Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle...

Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kaya'nın geri dönmesi tüm dengeleri alt üst ederken, Şahika ile Ender arasındaki planların konusu haline gelir. Peki bu savaşın kazananı kim olacak. İşte Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle...

Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Ömer ile sevgilisi arasındaki kadın olmadığını kanıtlamaya çalışan Şahika suçu Merve'ye atar. Öte yandan Yıldız, tablo yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır. Ancak tahmin edemeyeceği bir gelişme ile karşılaşır.

YASAK ELMA 107. BÖLÜM CANLI İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Kayınpederi Hasan Ali, Yıldız'ı karşısına alır ve tablo meselesinde söz eder. Paki Çağatay, duydukları karşısında ne tepki verecek? Yıldız bu yaşananlardan kurtulabilecek mi?

Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT