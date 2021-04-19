Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kaya'nın geri dönmesi tüm dengeleri alt üst ederken, Şahika ile Ender arasındaki planların konusu haline gelir. Peki bu savaşın kazananı kim olacak. İşte Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle...

Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Ömer ile sevgilisi arasındaki kadın olmadığını kanıtlamaya çalışan Şahika suçu Merve'ye atar. Öte yandan Yıldız, tablo yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır. Ancak tahmin edemeyeceği bir gelişme ile karşılaşır.

YASAK ELMA 107. BÖLÜM CANLI İZLE| YASAK ELMA SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kayınpederi Hasan Ali, Yıldız'ı karşısına alır ve tablo meselesinde söz eder. Paki Çağatay, duydukları karşısında ne tepki verecek? Yıldız bu yaşananlardan kurtulabilecek mi?