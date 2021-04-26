FOX TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Yasak Elma yepyeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne olacak. Cansu yaşadıklarının etkisiyle intikam almak için Hasan Ali'nin düzenlediği daveti basar. Heyecan dolu anlara sahne olacak 108.bölümde kim vurulacak? Kim diziye veda edecek. Bu kapsamda Yasak Elma 108. bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izle şeklinde aramalar yapılıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

YASAK ELMA 108. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV CANLI YAYIN İZLE

Yasak Elma'nın 108.bölümünde Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu kez şansı yaver gider. Ender, yeniden Türkiye'ye dönen Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da onun kendisinden intikam alacağını düşünerek şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar. Bu kez silahlar patlar ve biri vurulur. Bakalım kim vurulacak? Cansu'nın akıbeti ne olacak?

YASAK ELMA 108. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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YASAK ELMA 107.BÖLÜMDE NE OLDU?

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.